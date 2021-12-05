الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لجنة الأمن القومي الإيرانية تناقش تطورات أفغانستان والقوقاز

لجنة الأمن القومي الإيرانية تناقش تطورات أفغانستان والقوقاز
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمود عباس زاده" أن اجتماع اللجنة النيابية اليوم، ناقش آخر التطورات في افغانستان ومنطقة القوقاز.

العالم - ایران

وقال عباس زاده في معرض شرحه لوقائع اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاحد، ان الاجتماع عقد بحضور مبعوث الجمهورية الاسلامية الايرانية الى افغانستان "حسن كاظمي قمي"، والسفير الايراني لدى ارمينيا.

ولفت، بأن "ستراتيجية تشكيل دولة شاملة تضم كافة الاقوام والتيارات الافغانية"، شكل احد محاور اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية؛ مؤكدا ان ايران تبذل جهدها لتقريب المواقف بين جميع دول الجوار الافغاني المؤثرة في شؤون افغانستان، قبال هذه الستراتيجية.

وتابع المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان اجتماع اللجنة استضاف اليوم ايضا السفير الايراني لدى ارمينيا؛ حيث قدم الاخير تقريرا بشان اخر التطورات في جمهورية ارمينيا ومنطقة القوقاز.

وصرح، انه تم خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة القوقاز وزيادة صادرات السلع الايرانية الى ارمينيا وسط الصراعات الراهنة، والاستفادة من التجارب المكتسبة هناك من اجل توسيع العلاقات مع سائر البلدان.

وفي الختام، اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، ان اللجنة ستعقد اجتماعها القادم، بعد غد الثلاثاء، في مقر الخارجية بحضور نائبي وزير الخارجية وكبير الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا، لمناقشة التطورات والقضايا المختلفة.

روابط ذات صلة

عبداللهيان يعرب عن قلقه ازاء النزاعات العسكرية الاخيرة في القوقاز

سفیر ایران لدى تركيا يتحدث عن دعم طهران لتاسيس آلية "3+3" في القوقاز الجنوبي

شمخاني: وضع أفغانستان المعقد حاليا نتيجة سياسات أميركا الخاطئة

عبد اللهيان وغوتيريش يبحثان المحادثات النووية بفيينا وملف أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-12-2021

معاون وزير النفط السوري يزف بشرى سارة عن "المشتقات النفطية"

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-12-2021

اللجنة المكلفة من قبل الصدر: سرايا السلام جزء من هيئة الحشد الشعبي

مجازر وسلسلة غارات جديدة للعدوان السعودي في اليمن

شاهد بالفيديو.. توافد الراغبين في التسوية علی مدينة الميادين السورية