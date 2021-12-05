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الرئيس ابراهيم رئيسي: من حق المزاعين أن يطالبوا بالمياه والحكومة جادة في حل مشكلة شح المياه في البلاد

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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