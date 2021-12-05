معاون وزير النفط السوري يزف بشرى سارة عن "المشتقات النفطية"

العالم - سوريا

وقال الوزير في تصريح للتلفزيون السوري اليوم الاحد: نطمئن الاخوة المواطنين أن وضع المشتقات النفطية "بخير".

واضاف انه في عام 2010 كان إنتاج سورية حوالي 400 ألف برميل من النفط وكنا نكرر منها 250 برميل ونصدّر 150 ألف برميل أخر وحالياً إنتاج سورية تقريباً 100 ألف برميل حيث يتم تكرير 20 ألف منها في مصافي القطر ويسرق منها حوالي 80 ألف برميل في شمال شرق سورية.

واكد الوزير انه يتم التركيز بشكل كبير على الاستيراد لتأمين حاجتنا وهناك استقرار في خطط التوريد خلال الشهرين الماضيين.

وقال: نتجه لأتمتة كل العمليات المتعلقة بتداول المشتقات النفطية ما يسهم بالحد من الفساد.