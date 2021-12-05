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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس رئيسي: نعمل بقوة على إبطال مفعول اجراءات الحظر وإلغائها
الرئيس ابراهيم رئيسي: لن نربط الاقتصاد وميزانية العام الإيراني المقبل بالمفاوضات وشكلنا مقرا لإفشال إجراءات الحظر المفروضة على البلاد
الرئيس ابراهيم رئيسي: نتابع موضوع إلغاء إجراءات الحظر ولا نربط ميزانية البلاد بالحظر الموجود
الرئيس ابراهيم رئيسي: من حق المزاعين أن يطالبوا بالمياه والحكومة جادة في حل مشكلة شح المياه في البلاد
مراسلة العالم: سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية
المقداد يصل اليوم إلى طهران ويلتقي غدا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان
مراسل العالم: زيارة رسمية لوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد الى طهران اليوم بدعوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي في الإمارات يزور طهران غدا بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
أ.ف.ب: قوات الأمن تقتل 13 مدنيا في شمال شرق الهند
ا ف ب: واشنطن ودول غربية تتهم طالبان بتنفيذ "عمليات إعدام بإجراءات موجزة" بحق عناصر شرطة سابقين في افغانستان
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-12-2021
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الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
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