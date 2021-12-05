20 دولة تتهم طالبان بتنفيذ إعدامات بحق عناصر أمنية سابقة

العالم - خاص بالعالم

واشنطن وحلفائها الغربيين عبروا عن "القلق" من تنفيذ طالبان "إعدامات بإجراءات موجزة"في اجراءات وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الانسانية.

المجموعة "أكدت أنّ هذه الإجراءات المفترضة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم"، لكن طالبان نفت قتل عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة،

ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي في رسالة بالفيديو للصحافة قال فيها إن "هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها".



وقال قاري سيد خوستي المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان:"سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن" التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي "لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية"، "إذا كانت لديهم وثائق وأدلة، فعليهم إطلاعنا عليها"، من "غير العادل" اتهام طالبان بارتكاب جرائم القتل هذه".



وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت قبل أيام تقريرا قالت إنّه يُوثّق "عمليّات قتل أو اختفاء قسري لسبعة وأربعين من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة كانوا قد استسلموا أو اعتقلتهم قوّات طالبان بين الخامس عشر من آب/ أغسطس والحادي والثلاثين من تشرين الأوّل/أكتوبر".

وقالت المنظّمة إنّ هناك "عسكريّين وعناصر شرطة ورجال استخبارات وميليشيات" من بين الضحايا.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "مزاعم موثوقة" بأن طالبان ارتكبت عمليات قتل انتقامية منذ انتصارها، على الرغم من وعودها بالعفو.

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