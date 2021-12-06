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محامي سيف القذافي: خطوات هامة ستتخذ خلال الفترة المقبلة

محامي سيف القذافي: خطوات هامة ستتخذ خلال الفترة المقبلة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلن خالد الزائدي محامي المرشح للرئاسة في ليبيا سيف الإسلام القذافي في بيان عن جملة من الخطوات الهامة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

العالم - ليبيا

وقال خالد الزائدي في البيان إن موكله سيف الإسلام القذافي استوفى كافة المصوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه وإنهاء كافة مراحل الطعون الانتخابية التي انتهت بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة.

وأضاف: "لذلك فإننا نؤكد وننوه من اليوم فصاعدا على أن تواصل موكلي سوف يكون مباشرة مع الشعب الليبي أما عن طريق لقاءات مباشرة مع شخصيات ليبية أو خلال حديث مباشر للشعب الليبي".

ولفت محامي سيف الإسلام إلى وجود عدة صفحات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تمثل موكله.

وأفاد بأن تلك الصفحات باتت تنشر تصريحات مفبركة وأخبارا زائفة تنسب لموكله.

وشدد في البيان على أن موكله لا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية بغض النظر عن توجهها السياسي، وأن الممثل القانوني له هو المحامي خالد محمد الزائدي باعتباره محاميه الشخصي ومحامي الحملة الانتخابية.

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