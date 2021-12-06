حقوق الإنسان اليمنية تحمّل الأمم المتحدة مسؤولية تصعيد العدوان

العالم - اليمن

وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان، إلى أن استمرار دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية، وعلى مدار الساعة، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات يؤكد أنها لا تريد إحلال السلام والأمن لليمن ولا للمنطقة.

ولفت البيان إلى ما خلفه تصعيد تحالف العدوان العسكري وغاراته الجوية من ضحايا في أواسط المدنيين وتدمير للأعيان المدنية، وآخرها في مقبنة بتعز وقرى في مديريات منبه وشدا والظاهر بصعدة، وحيي النهضة والأعناب في أمانة العاصمة.

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان أن استمرار دول تحالف العدوان في جرائمها وحصارها للشعب اليمني، انتهاك صارخ لكافة القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية.

وجددت مطالبتها الأمم المتحدةَ ومجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من أي تهديدات تزعزع أمن العالم كله، والعمل على تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية، واحترام العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وحماية اليمن وشعبها من أي انتهاكات، ووقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج.