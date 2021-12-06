الإزدواجية الغربية واللوائح المشبوهة (الجزء الأول)

العالم - نوافذ

أزمة اخلاقية يعيشها النظام الدولي، تغيب للمعايير واحلال الانتقائية مكانها في تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

فمن امتشق السلاح لدرء عدوان ازالة احتلال وتحقيق استقلال ورفع ظلم ارهابي، اذن ما كان كفاحه يتعلق بقضايا بعدها عربي واسلامي، ومن كان قيامه على حساب شعب اخر، فارتكاباته من مجازر وقتل وتدمير وتهجير حق مشروع سوغ له نظام دولي يكيل بمكيال، ولان احزاب وحركات ودول افشلت مخططات قوى الاستكبار في لبنان وسوريا والعراق واليمن، واضحت تشكل تهديدا للكيان الغاصب في فلسطين كان لابد من اطلاق سمة الارهاب الذي وجدت فيه ضالتها التي تبحث عنها قوى الاستكبار ومن يواريها.

يناقش برنامج نوافذ هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور

الباحث السياسي بلال اللقيس

القيادي في حركة حماس في غزة اسماعيل رضوان