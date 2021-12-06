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باشتباك مع إرهابيين.. مقتل 12 جنديا في النيجر

باشتباك مع إرهابيين.. مقتل 12 جنديا في النيجر
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت حكومة النيجر، إن مسلحين قتلوا 12 جنديا وأصابوا ثمانية آخرين في اشتباك بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

العالم - افريقيا

وتعد تلك أحدث حلقة من سلسلة هجمات أودت بحياة المئات هذا العام.

وقالت الحكومة إن الجنود واجهوا مئات من المقاتلين بالقرب من قرية فونيو يوم السبت، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف.

وأضافت أن عشرات المتشددين لقوا حتفهم أيضا في الاشتباك.

كان مصدر أكد لوكالة "سبوتنيك" صباح الأحد، أن 29 جنديا من النيجر، في هجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الأفريقية المشتركة غرب البلاد.

مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمطعم جنوبي الصومال.

وجاء الهجوم ضمن موجة عنف واسعة تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ عام 2017 في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي منطقة قاحلة جنوبي الصحراء.

ووقع بعض أسوأ الهجمات في منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ولقي الآلاف حتفهم في الصراع ونزح الملايين عن ديارهم.

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