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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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خطيب زاده: ندعو فرنسا إلى تجنب العمل على عسكرة المنطقة
خطيب زاده: زيارة الرئيس الفرنسي الى بعض دول المنطقة إن كان هدفها مبيعات الأسلحة فلا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة
خطيب زاده: اتهامات أمين عام الجامعة العربية لإيران تجاه سياستها وبسط سيطرتها على مضيق هرمز لا تخدم الوحدة بين الدول الإسلامية
خطيب زاده: محادثات فيينا لم تتوقف وإنما هناك استراحة للوفود
خطيب زاده: أبدينا ليونة خلال المحادثات التي أجراها فريق العمل الإيراني مع الأطراف الأخرى
خطيب زاده: لسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بمحادثات فيينا لكن الهدف الرئيس بالنسبة لنا هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني
خطيب زاده: منحنا الفرصة للأطراف الأخرى للعودة الى عواصمها للتشاور ومن ثم ابداء موقفها حول المقترحين الإيرانيين لدى استئناف محادثات فيينا
خطيب زاده: شاركنا في محادثات فيينا بإرادة جادة من اجل إلغاء الحظر
خطيب زاده: حسب مسودة المقترحين التي قدمناها إلى أطراف الاتفاق النووي لم نتطرق إلى آلية خطوة-خطوة فيما يتعلق إلغاء اجراءات الحظر
خطيب زاده: الكيان الصهيوني منذ البداية كان يعارض الاتفاق النووي
خطيب زاده: ندعو فرنسا إلى تجنب العمل على عسكرة المنطقة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش
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