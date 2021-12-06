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خطيب زادة: مستقبل افغانستان يجب ان يبنى على اساس مطالب وارادة شعبها

خطيب زادة: مستقبل افغانستان يجب ان يبنى على اساس مطالب وارادة شعبها
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان مستقبل افغانستان يجب ان يبنى على اساس مطالب وارادة شعبها، معتبرا ان اي حكومة غير شاملة ولا تعكس التركيبة القومية والسكانية في افغانستان لا يمكنها ضمان مستقبلها في مسار واضح.

العالم - ايران

يتبع...

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