الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد ويبحثان القضايا ذات الإهتمام المشترك

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتشار متحور أوميكرون في 15 ولاية أميركية

السايبر.. سلاح فتاك جديد تستخدمه المقاومة الفلسطينية

شبح "اسرائيل" يطارد ألمانيا "العظمى"

رسالة شفهية من ابن سلمان الى حمدوك

اليوم.. مستشار الأمن القومي الإماراتي ووزير الخارجية السوري في زيارة متزامنة لطهران

كركوك..'داعش' تسيطر على قرية كردية وتحرق منازل فيها