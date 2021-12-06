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رئيس السلطة الفلسطينية: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل

رئيس السلطة الفلسطينية: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، إن القيادة الفلسطينية قررت مراجعة العلاقات مع السلطات الإسرائيلية، والاتفاقات بين الجانبين.

العالم - فلسطين

جاء ذلك في رسالة أرسلها عباس، لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، عبر سفير الهند في فلسطين موكول آريا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت الرسالة، بـ"قرار القيادة الفلسطينية القيام بمراجعة جدية لمجمل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة بين الجانبين".

ولم توضح الرسالة طبيعة وشكل هذه المراجعة، غير أن اتفاق أوسلو 1993 يعد هو الأبرز بين منظمة التحرير وإسرائيل، إضافة للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي سبقته، وأخرى تبعته أو بنيت عليه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.‎

ووفق الوكالة، يأتي تسليم الرسالة، في إطار" تحرك تقوم به القيادة الفلسطينية، لتنبيه رؤساء وقادة العالم بالمخاطر التي تتهدد العملية السياسية والأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار إسرائيل بسياساتها العدوانية".

وأرسل عباس رسالة مشابهة إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان، بحسب المصدر ذاته.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني وقف كافة أشكال التنسيق (المدني والأمني) مع إسرائيل، في 19 مايو/أيار 2020، ردا على اعتزامها البدء بضم أراض واسعة من الضفة الغربية المحتلة والأغوار (شرق)، غير أن السلطة الفلسطينية أعلنت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام عودة التنسيق.

وعملية التسوية بين السلطة وكيان الاحتلال متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، لرفض سلطات "إسرائيل" وقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لما يسمى بحل الدولتين.

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