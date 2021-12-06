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شمخاني يستقبل مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد

شمخاني يستقبل مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صباح اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد حيث بحثا القضايا ذات الإهتمام المشترك .

العالم - ايران

يتبع ..

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