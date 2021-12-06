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هادي يطلب دعما اقتصاديا عاجلا من السعودية

هادي يطلب دعما اقتصاديا عاجلا من السعودية
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

طلب الرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، أمس الأحد، من السعودية دعماً اقتصادياً عاجلاً لحكومته، لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهياراً غير مسبوق، وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة له في المحافظات الجنوبية.

العالم - اليمن

وسلّم هادي، السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر"، رسالة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

ويأتي تحرك حكومة الفار هادي وطلبه دعماً اقتصادياً عاجلاً من السعودية، على وقع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومته هادي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية من جراء استمرار تهاوي قيمة الريال اليمني.

وشهدت العملة اليمنية هبوطاً حاداً لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية بمدينة عدن الساحلية وجنوب البلاد، مسجلة 1700 للدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ولا يملك البنك المركزي اليمني سوى أموال قليلة من النقد الأجنبي، وغياب شبه كلي لحكومة هادي بسبب الخلافات المستمرة مع المجلس الانتقالي.

ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في العملة الصعبة من الدولار؛ وهو ما يجعله غير قادر على مواجهة المتطلبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للتجار للاستيراد.

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