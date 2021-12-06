تطعيم 70 بالمئة من سكان أفريقيا للتغلب على أوميكرون

العالم - خاص بالعالم

وفي أحدث تصريح عن الوضع الوبائي مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون، أوضح كبير مستشاري الرئيس الأميركي في المجال الصحي أنتوني فاوتشي في تصريح للاعلام الامريكي، أن أوميكرون أضحى المتحور الأكثر انتشارا في جنوب أفريقيا. مضيفا أن المؤشرات الأولى حول خطورة الإصابة بأوميكرون مشجعة بعض الشيء، منبها أنها مجرد بيانات أولية. وقال فاوتشي أن أوميكرون تم رصده في خمسة عشر ولاية أميركية على الأقل ، وفي حوالي أربعين دولة حول العالم، بعد ظهوره لأول مرة في جنوب أفريقيا. ودعا فاوتشي الامريكيين إلى الإقبال على تلقي الجرعات المعززة من أجل مواجهة المتحور أوميكرون.

وقال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس الأميركي في المجال الصحي: "حتى الآن ، لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الخطورة. ولكن علينا حقًا توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار بأنه أقل خطورة أو أنه لا يسبب أي مرض خطير ، يمكن مقارنته بمرض دلتا".

تزايد المخاوف من مخاطر انتشار المتغير الجديد في أوروبا مع اقتراب موعد احتفالات أعياد الميلاد، دفع الحكومات الى تشديد القيود للحد من انتشار الفيروس، عبر إلزامية شهادات اللقاح وإغلاق المطاعم والمحال مبكرا. وأثار ذلك غضبا في الشارع، حيث شهدت عدة مدن أوروبية احتجاجات رافضة للجواز الصحي وللقيود التي فرضتها الحكومات في النمسا وهولندا واسبانيا.واندعت مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في العاصمة البلجيكية بروكسل،أصيب خلالها عدد من المتظاهرين وأفراد الأمن بجروح فيما اعتقلت الشرطة عدد من المحتجين.

وشدد تقرير نشرته "مؤسسة محمد إبراهيم" السودانية أنه على أفريقيا تطعيم سبعين بالمئة من سكانها بنهاية عام الفين واثنان وعشرين للتغلب على الجائحة. وانتقد التقرير التمييز الصارخ في توزيع اللقاحات ما ترك قارة افريقيا تتهاوى في المؤخرة. وحذرت المؤسسة، منذ بداية هذه الأزمة، من أن قارة أفريقيا غير المحصنة قد تصبح حاضنة مثالية للفيروسات المتحورة. فخمس دول فقط من دول أفريقا البالغ عددها أربعة وخمسين في طريقها لتطعيم أربعين بالمئة من السكان تطعيما كاملا بنهاية ألفين وواحد وعشرين.