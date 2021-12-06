شاهد..كيف تمارس قوى الاستكبار عدوانها على الشعوب العربية؟

العالم - نوافذ

وقال بشور في حديث لبرنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان قوى الاستكبار بتصنیفها احرار العالم مثل حزب الله وحماس بمنظمات "ارهابية" تريد ان تمارس عدوانها على الشعوب العربية والاسلامية وان تبرر احتلالها للشعوب وان تسمي كل من يقاوم الاحتلال بانه ارهابي.

واعتبر بشور، تصنيف حزب الله وحماس من قبل بريطانيا واستراليا بنه تدخل في الشؤون الداخلية العربية.

بلال اللقيس، ان تصنيف حزب الله من قبل استراليا وحماس من قبل بريطانيا ياتي في اطار الاخفاق في السياسة الاميركية والغربية في المنطقة، مشيراً ان هناك توجه واعداد لسياسة جديدة في المنطقة بقيادة بريطانية.

بدوره قال القيادي في حركة حماس رضوان اسماعيل، ان تصنيف حماس من قبل بريطانيا وحزب الله من قبل استراليا بـ"منظمات ارهابية" تاتي في سياق ترهيب قوى المقاومة والعمل على انفضاض الشعبوب والداعمين لقوة المقاومة من اجل دعم الكيان الصهيوني.

واضاف: أن بريطانية هي الحاضة الاساسية للكيان الصهيوني منذ عهد بالفور المشؤم واليوم بتصنيفها حماس كـ"منظمة ارهابية" اظهرت انحيازها ودعمها العلني للكيان الصهيوني الغاصب.

وادان رضوان قرار بريطانيا بتصنيف حماس وانحيازها للكيان الصهيوني بأشد العبارات، ومشيراً الى ان بريطانيا بهذا التصنيف اصبحت شريكة مع الكيان الصهيوني في كل جرائمه البشعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ورأى رضوان، ان الهدف من تصنيف حماس هو ان الاحتلال الصهيوني يشعر بالقلق على كينونة ووجوده ولان بريطانيا هي من صنعت هذا الاحتلال وعرابته وبما تمتلك من عقلية عنصرية فاشية ارادت ان تحمي هذا الكيان الغاصب بهذا التصنيف المنحاز.

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https://www.alalam.ir/news/5933488

https://www.alalam.ir/news/5933598