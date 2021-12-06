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شمخاني خلال استقباله طحنون بن زايد: زيارة الوفد الإماراتي صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

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