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طحنون بن زايد خلال لقائه شمخاني: إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

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