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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبض السوشيال
أمير عبداللهيان: نطمح إلى اتفاق جيد نتوصل اليه عبر إرادة جيدة ومحادثات قوية
أمير عبداللهيان: الوفد التفاوضي الإيراني مازال في فيينا
أمير عبداللهيان: أكدت لجوزيف بوريل أن الإشاعات التي وصلت اليكم خاطئة ومن أجل استهداف المحادثات الجارية في فيينا
أمير عبداللهيان: فريق المفاوضات الايراني قدم نصا مكتوبا بشأن مطالبات ايران وجاء في اطار الاتفاق النووي
أمير عبداللهيان: نحن قلقون من التنصل من الاتفاق النووي وعدم اعطاء ضمانات
أمير عبداللهيان: الدفاع الروسي والصيني عن محادثات فيينا كان جيدا
أمير عبداللهيان: ذهبنا الى محادثات فيينا بجدية واعلنا بأن على الاوروبيين ان يكون لديهم منهاج لالغاء الحظر عن الشعب الايراني
أمير عبداللهيان: موقف ايران الرسمي في محادثات فيينا يعلن من قبل كبير المفاوضين الايرانيين او من قبل وزير الخارجية الايراني
المقداد: نرحب بكل الجهود التي ستقود اولا لانهاء العقوبات التي تمنع الدول من الاستثمار
المقداد: الهدف الاساسي لهذه الزيارة هو تعميق العلاقات الاقتصادية
المقداد: نلاحق الفلول الارهابية التي يدعمها الكيان الاسرائيلي ردا على اعتداءاته
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش
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