الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان: أولوية السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية هي تنيمة التعاون مع دول المنطقة وزيارة الوفد الإماراتي الى طهران يأتي في هذا الإطار

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. وزيرا خارجية إيران وسورية يصرحان لقناة العالم عن قضايا إستراتيجية

المقداد: علاقاتنا مع إيران استراتيجية وتهدف لبناء مستقبل واعد

عبد اللهيان: نرحب بإعادة بعض الدول النظر في سياستها الخارجية تجاه سوريا

توقعات بحلول جائحة أسوأ من كورونا

محمد صلاح يشعل ازمة حول شرب الخمور ودار الإفتاء ترد

فضل الله: النظام المصرفي أوصل لبنان للانهيار