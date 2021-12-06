وزيرا خارجية إيران وسورية يصرحان لقناة العالم عن قضايا إستراتيجية

العالم - خاص بالعالم

ووجه الزميل كعدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري خارجية ايران وسورية في طهران سؤالا الى الوزير فيصل المقداد عن الانتهاكات الصهيونية المستمرة للاراضي السورية وتسائل عن انه هل هناك رد سوري على الانتهاكات الصهيونية.

وقال المقداد ان الجيش العربي السوري يرد على الاعتداءات الاسرائيلية في كل يوم وشكلها قد يختلف اليوم عن امس. من جهة قال الوزير عبد اللهيان ان ايران وسورية سبق لهما ان وقعتا وثائق عديدة. مؤكدا ان ايران تتعاون مع سورية وتدعمها في مقارعتها للارهاب.

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