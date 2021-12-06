الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وزيرا خارجية إيران وسورية يصرحان لقناة العالم عن قضايا إستراتيجية

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

وجه مراسل قناة العالم الاخبارية باسل كعدة سؤالين الاول لوزير الخارجية الايراني حول اذا كانت زيارة نظيره السوري فيصل المقداد الى طهران استكمالا لزيارة وزير الصناعة الايراني الى دمشق قبل ايام وابرام اتفاقات اقتصادية تصب في صالح البلدين.

العالم - خاص بالعالم

ووجه الزميل كعدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري خارجية ايران وسورية في طهران سؤالا الى الوزير فيصل المقداد عن الانتهاكات الصهيونية المستمرة للاراضي السورية وتسائل عن انه هل هناك رد سوري على الانتهاكات الصهيونية.

وقال المقداد ان الجيش العربي السوري يرد على الاعتداءات الاسرائيلية في كل يوم وشكلها قد يختلف اليوم عن امس. من جهة قال الوزير عبد اللهيان ان ايران وسورية سبق لهما ان وقعتا وثائق عديدة. مؤكدا ان ايران تتعاون مع سورية وتدعمها في مقارعتها للارهاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

المقداد: علاقاتنا مع إيران استراتيجية وتهدف لبناء مستقبل واعد

مراسل العالم يغطي زيارة وزير الخارجية السوري الى طهران

ما السر في تزامن زيارة طحنون بن زايد وفيصل المقداد لإيران؟

وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره السوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قرقاش يكشف عن مبدأ زيارة طحنون بن زايد إلى طهران

الدوحة: توقيت زيارتي أردوغان وابن سلمان لقطر جاء مصادفة

نائب إسرائيلي يدعو لقتل الأسرى والمقاومين الفلسطينيين وهدم منازلهم وتشريد عوائلهم

سفير البحرين لدى الإحتلال يشارك في إشعال شمعة عيد اليهود!+ صور

بالصور.. الجيش العراقي يمشط قرية 'الهيبان' بحثا عن ارهابيي 'داعش'

تدريب عسكري مصري ـ أردني مشترك في العقبة