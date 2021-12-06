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هل طلبت أنقرة مساعدات مالية من الدوحة لمواجهة انهيار الليرة؟

هل طلبت أنقرة مساعدات مالية من الدوحة لمواجهة انهيار الليرة؟
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المناقشات التي جرت قبل زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة تركزت فقط على تحسين العلاقات، ولم تتضمن حصول أنقرة على مساعدات مالية من الدوحة.

العالم ـ ترکیا

وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي بالدوحة أن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة، قائلا "لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي مبلغ معين من المال. نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات".

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 0.7 في المئة، اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن التيسير النقدي للبنك المركزي رغم التضخم الذي تجاوز 21 في المئة.

وردا على سؤال عما إذا كان أردوغان سيطلب دعما اقتصاديا من قطر، قال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف، موضحا أن البلدين سيوقعان اتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رسمي كبير، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، في إطار المشاركة باجتماعات المجلس الاستراتيجي عالي المستوى التركي القطري.

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