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الرئيس الايراني يؤكد أهمية احترام سيادة سورية ويقول إن الاعتداء على سيادة أي بلد مرفوض بتاتا والشعب السوري ايضا لا يطيق ذلك مطلقا

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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