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مصادر فلسطينية عن وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس: نحذر من تصاعد موجة العمليات في الضفة الغربية ونؤكد ضرورة البقاء في حالة تأهب دائم

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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