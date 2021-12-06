رئيسي : التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية في سوريا يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة

العالم - ايران

واعتبر الرئيس الايراني استمرار التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية على الاراضي السورية بانه يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة وقال : الشهداء العظام مثل الشهيد سليماني أحبطوا المخططات الارهابية لاميركا ووكلائها من بينهم "داعش" والصهاينة في المنطقة .

وشدد على أهمية أمن واستقرار سورية وحضورها القوي في المعادلات الاقليمية واضاف : سورية اليوم وبسياستها المناهضة للصهيونية تقف في الخط الاول للمقاومة امام الصهاينة والتاريخ سيشهد لهذه الوقفة المشرفة .

واكد الرئيس الايراني أهمية احترام سيادة سورية وقال إن الاعتداء على سيادة أي بلد مرفوض بتاتا والشعب السوري ايضا لا يطيق ذلك مطلقا .

من جانبه بلغ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تحيات الرئيس السوري لنظيره الايراني ووجه دعوة للسيد ابراهيم رئيسي لزيارة دمشق .

وتابع زير الخارجية السوري قائلا : دمشق عازمة على توظيف جميع الامكانيات لتعزيز التعاون مع طهران وهي لن تنسى دعم ايران الثابت لها .

وتابع : اميركا توظف أخبث الاساليب في العلاقات مع بعض الدول وتسعى عبر اذلالها واهانتها لجعل الصهاينة أسيادا

واضاف المقداد : بصمود الشعب السوري والمحور المقاومة فشلت المشاريع الصهيواميركية ووكلائهما في المنطقة وأنهم ادركوا ان سورية لم تهزم .