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مستقبلا وزير الخارجية السوري ؛

رئيسي : التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية في سوريا يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة

رئيسي : التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية في سوريا يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي لدى استقباله اليوم الاثنين لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد ، يجب التخطيط لتنمية التعاون الثنائي الشامل وعلى المدى البعيد بين البلدين .

العالم - ايران

واعتبر الرئيس الايراني استمرار التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية على الاراضي السورية بانه يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة وقال : الشهداء العظام مثل الشهيد سليماني أحبطوا المخططات الارهابية لاميركا ووكلائها من بينهم "داعش" والصهاينة في المنطقة .

وشدد على أهمية أمن واستقرار سورية وحضورها القوي في المعادلات الاقليمية واضاف : سورية اليوم وبسياستها المناهضة للصهيونية تقف في الخط الاول للمقاومة امام الصهاينة والتاريخ سيشهد لهذه الوقفة المشرفة .

واكد الرئيس الايراني أهمية احترام سيادة سورية وقال إن الاعتداء على سيادة أي بلد مرفوض بتاتا والشعب السوري ايضا لا يطيق ذلك مطلقا .

من جانبه بلغ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تحيات الرئيس السوري لنظيره الايراني ووجه دعوة للسيد ابراهيم رئيسي لزيارة دمشق .

وتابع زير الخارجية السوري قائلا : دمشق عازمة على توظيف جميع الامكانيات لتعزيز التعاون مع طهران وهي لن تنسى دعم ايران الثابت لها .

وتابع : اميركا توظف أخبث الاساليب في العلاقات مع بعض الدول وتسعى عبر اذلالها واهانتها لجعل الصهاينة أسيادا

واضاف المقداد : بصمود الشعب السوري والمحور المقاومة فشلت المشاريع الصهيواميركية ووكلائهما في المنطقة وأنهم ادركوا ان سورية لم تهزم .

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