رئيسي : التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية في سوريا يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة

العالم - ايران
واعتبر الرئيس الايراني استمرار التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية على الاراضي السورية بانه يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة وقال : الشهداء العظام مثل الشهيد سليماني أحبطوا المخططات الارهابية لاميركا ووكلائها من بينهم "داعش" والصهاينة في المنطقة .
وشدد على أهمية أمن واستقرار سورية وحضورها القوي في المعادلات الاقليمية واضاف : سورية اليوم وبسياستها المناهضة للصهيونية تقف في الخط الاول للمقاومة امام الصهاينة والتاريخ سيشهد لهذه الوقفة المشرفة .
واكد الرئيس الايراني أهمية احترام سيادة سورية وقال إن الاعتداء على سيادة أي بلد مرفوض بتاتا والشعب السوري ايضا لا يطيق ذلك مطلقا .
من جانبه بلغ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تحيات الرئيس السوري لنظيره الايراني ووجه دعوة للسيد ابراهيم رئيسي لزيارة دمشق .
وتابع زير الخارجية السوري قائلا : دمشق عازمة على توظيف جميع الامكانيات لتعزيز التعاون مع طهران وهي لن تنسى دعم ايران الثابت لها .
وتابع : اميركا توظف أخبث الاساليب في العلاقات مع بعض الدول وتسعى عبر اذلالها واهانتها لجعل الصهاينة أسيادا
واضاف المقداد : بصمود الشعب السوري والمحور المقاومة فشلت المشاريع الصهيواميركية ووكلائهما في المنطقة وأنهم ادركوا ان سورية لم تهزم .