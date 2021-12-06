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عدد الاصابات والوفيات بكورونا في ايران يسجل انخفاضا كبيرا

عدد الاصابات والوفيات بكورونا في ايران يسجل انخفاضا كبيرا
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

سجّل عدد الاصابات وحالات الوفاة الناجمة عن كورونا في ايران انخفاضا كبيرا خلال الفترة الاخيرة وفق احصاءات وزارة الصحة الايرانية.

العالم - ايران

وأعلنت الصحة الايرانية في بيانها الدوري اليوم الاثنين عن تسجيل 3356 اصابة و 77 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية مارفع اجمالي حالات الوفاة منذ تفشي الفيروس في البلاد الى 130 الفا و 277 شخصا لحد الآن.

واضافت الوزارة: تم ارقاد 559 مصابا جديدا في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

ونوهت الوزارة الى ان اجمالي المعافين بلغ 5 ملايين و 930 الفا و 502 شخصا منذ تفشي كورونا في البلاد.

واشارت الى عملية التطعيم، ولفتت الى ان عدد جرعات اللقاح بلغت 107 ملايين و 940 الفا و 633 جرعة لحد الان.

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