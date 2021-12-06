محلل سياسي سوداني: التظاهرات في السودان سلمية 

العالم – خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر تغطية خاصة للمسيرات الحاشدة في السودان رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بحكم مدني والتي تقوم بها قناة العالم الاخبارية قال الشيخ ان الشارع السوداني اعلن رفضه الكامل للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان واضاف ان رؤية الشارع واضحة تماما تجاه العسكريين بينما المجتمع الدولي يقف مع ما يسمون الانقلابيين.

واشار الشيخ الى انه كانت هناك تظاهرات شعبية دعما لرئيس الوزراء حمدوك لكن بعد توقيع الاتفاق اعلن الشارع رفضه للاتفاق.

الشيخ اشار الى ان الاعلام العبري اعلن بوضوح دعمه للسلطة العسكرية في السودان. مؤكدا ان هناك غيابا كاملا للرؤى الواضحة والامور تتجه الى التصعيد وان الشارع السوداني يتحدث اليوم عن مدنية كاملة للحكم.

وبشأن طبيعة التظاهرات قال الشيخ ان لجان المقاومة الشعبية فرضت وجودها في كل انحاء السودان وانها باتت في الفترة الاخيرة اكثر تأثيرا على الشارع مؤكدا ان خروج التظاهرات الحاشدة في السودان يرجع فضلها الى لجان المقاومة الشعبية.