لافروف: وجود إيران في محادثات الترويكا الأفغانية ضروري

العالم - ايران

واكد وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين ضرورة مشاركة إيران والهند في المحادثات الأفغانية.

وبحسب وكالة أنباء تاس ، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ومجموعة 2 + 2 ونظيره الهندي ، إن موسكو لديها أسباب تدعو الهند وإيران للانضمام إلى أنشطة الترويكا الأفغانية المكونة من روسيا و الولايات المتحدة و الصين وباكستان.

وقال لافروف "أخبرنا نظرائنا الهنود كيف تعمل الترويكا الأفغانية ، المكونة من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان".

وأشار لافروف إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على تنسيق أنشطتهما بشكل وثيق في آسيا الوسطى في إطار منظمة شنغهاي للتعاون بشأن التطورات في أفغانستان.

وأضاف "بالمعنى الأوسع ، في هذا المجال ، ستجتمع جميع البلدان المذكورة أعلاه وجميع جيران أفغانستان ، دون استثناء ، وكذلك جميع شركائنا وحلفائنا في آسيا الوسطى ، وستستمر هذه الآلية في العمل".

وقال لافروف إن موسكو ونيودلهي تشتركان في الرأي القائل بأن أفغانستان بحاجة إلى حكومة شاملة جديدة. يجب على طالبان أن تفي بوعودها بتشكيل حكومة شاملة جديدة تمثل جميع القوى العرقية والسياسية ، وتضمن حقوق الإنسان ، وتنهي تهديد الإرهاب وتهريب المخدرات ، وتمنع انتشار عدم الاستقرار في أفغانستان.

وبدأ الاجتماع الأخير للترويكا الأفغانية بحضور ممثلين عن دول مختلفة في إسلام آباد ، وعُقد الاجتماع السابق للترويكا الأفغانية بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وباكستان في موسكو.