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ريابكوف: جهود إحياء الاتفاق النووي مستمرة

ريابكوف: جهود إحياء الاتفاق النووي مستمرة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

شدد نائب وزير الخارجية الروسي ، خلال لقائه مع سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في موسكو ، على أهمية مواصلة الجهود لإحياء الاتفاق النووي .

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ، ظهر اليوم الاثنين ، بتوقيت طهران ، أن نائب وزير الخارجية الروسي التقى سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان ، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التقى بالسفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي اليوم الاثنين وتباحث معه حول محادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي.

وقال البيان "استعرض الجانبان الوضع الحالي لمحادثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي وأكدا عزم الطرفين على التركيز بشكل أكبر على اعادة الاتفاق النووي ".

وقال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، ميخائيل أوليانوف ، ردا على تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية أمس ، إن لهجة التصريحات أظهرت أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من المحادثات.

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