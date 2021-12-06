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أردوغان: هجمات المساجد في قبرص لن تمر دون رد

أردوغان: هجمات المساجد في قبرص لن تمر دون رد
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات على دور العبادة الإسلامية في قبرص "لن تمر دون رد".

العالم ـ تركيا

وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعد ورود تقارير عن محاولة إحراق مسجد في الجزء الجنوبي بقبرص اليونانية.

ونشرت صحيفة "صباح" اليومية التركية خبرا مفاده اعتقال مشتبه به بعد محاولة حرق المسجد الكبير في مدينة لارنكا يوم 2 ديسمبر، ولم يصب أحد في الحادث.

وأضاف أردوغان للصحفيين قبل أن يغادر متجها إلى قطر في زيارة ليومين "للأسف، كانت هناك محاولة ضد مساجدنا في جنوب قبرص.. بالطبع، هذه العملية في جنوب قبرص لن تمر مرور الكرام".

وتابع أردوغان "هذا ما كنا نقوله لجنوب قبرص، لا تقوموا بهذه الأعمال التخريبية ضد دور عبادتنا.. الثمن الذي ستضطرون لدفعه بسبب أعمال التخريب هذه سيكون فادحا".

وأوضح أردوغان أن تركيا تحقق لمعرفة من يقف خلف محاولة إضرام الحريق.

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