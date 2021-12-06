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عناصر تكفيرية تفجر الأضرحة الدينية في حيس بالحديدة

عناصر تكفيرية تفجر الأضرحة الدينية في حيس بالحديدة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أقدمت عناصر تكفيرية تابعة لتحالف العدوان على هدم عدد من القباب والأضرحة الدينية في مدينة حيس التاريخية جنوب الحديدة.

العالم- اليمن

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للقباب والأضرحة المدمرة، قالوا إن عناصر متشددة يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة في “ألوية العمالقة” الممولة من تحالف العدوان، هدمت عدد من القباب وأضرحة الموتى للعلماء ورجال الدين في عدد من مقابر حيس التاريخية.

وبحسب الناشطون أن العناصر التكفيرية من الفكر الوهابي قامت بتفجير الأضرحة التي تعود لعدة قرون تاريخية وساوتها بالتراب، بحجة “البدعة”.

وسبق للجماعات الإرهابية الممولة من التحالف هدم القباب مسجد الفازة التاريخي في يونيو 2018م، الذي يقع قربه ضريح الشيخ أحمد الفاز أحد مشايخ الصوفية المشهورين الذي يطل على البحر جنوب مدينة الحديدة.

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