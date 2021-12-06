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رياح تصل للعاصفة..

مصر: عدم استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

مصر: عدم استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 7 ديسمبر، حتى الأربعاء 8 ديسمبر، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

العالم _ افريقيا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد قد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الفترة أن هذه الفترة ستشهد أيضا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار، مع وجود فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا يوم الأربعاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

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رياح تصل للعاصفة.. مصر: عدم استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

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