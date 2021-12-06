اردوغان يعلن أن تركيا تريد تطوير العلاقات مع كافة دول الخليج الفارسي

العالم ـ تركيا

وأكدّ خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول قبل سفره إلى الدوحة أنه سيواصل "تطوير العلاقات مع إخواننا في الخليج (الفارسي) من دون أي تمييز ، في إطار مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل".

واضاف "نرحّب بإعادة فتح الحوار والجهود الدبلوماسية لتجنّب سوء التفاهم في منطقة الخليج (الفارسي)".

وبدأ التوتر بين تركيا والامارات العربية المتحدة منذ سنوات، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد إردوغان في تموز/يوليو 2016، واتهم الرئيس التركي آنذاك الإمارات بالمساهمة فيها، ووصف بن زايد بأنه "العدو الأكبر لتركيا".

في 2017، زاد تدهور العلاقات بعد الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية ومصر على قطر، حليفة أنقرة.

وقال اردوغان "إن الحصار والعقوبات المفروضة على قطر رُفعت منذ مطلع العام. في الوقت الحالي، عاد التضامن بين دول الخليج( الفارسي)".

وأعلن أيضًا أنه سيزور ابو ظبي في شباط/فبراير.