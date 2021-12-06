الجمعية العامة تؤيد تأجيل قرار تعيين سفير جديد لطالبان وميانمار لدى الأمم المتحدة

العالم ـ أسيا والباسفيك

وكانت جماعة طالبان والمجلس العسكري في ميانمار تقدما بطلبين لسحب أوراق اعتماد السفيرين اللذين عينتهما الحكومتان اللتان أطاحا بهما هذا العام، ولكن لجنة وثائق التفويض أجلت اتخاذ قرار بشأن اعتماد الممثلين الدائمين لكل من ميانمار وأفغانستان لدى المنظمة الدولية في نيويورك.

وأكدت سفيرة السويد للأمم المتحدة في نيويورك ورئيسة "لجنة وثائق التفويض" للتمثيل الدبلوماسي فيها، آنا كارين إنستروم، الأسبوع الماضي، أن اللجنة قررت إرجاء اتخاذ قرار بشأن طلبات تعيين سفيرين جديدين لكل من أفغانستان وميانمار لدى الأمم المتحدة.

وفي الوقت الحالي، ما زال سفراء كل من الحكومات السابقة في ميانمار وأفغانستان يمثلون بلديهما ويتحدثون باسمهما في اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية، وآخر تلك الاجتماعات كان حول أفغانستان في مجلس الأمن في الشهر الماضي، إذ تحدث خلال الاجتماع سفير الحكومة الأفغانية التي أطيح بها، غلام إسحاق زاي.

وقبول الأمم المتحدة لجماعة طالبان أو المجلس العسكري في ميانمار سيكون خطوة نحو الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.