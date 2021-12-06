الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الجمعية العامة تؤيد تأجيل قرار تعيين سفير جديد لطالبان وميانمار لدى الأمم المتحدة

الجمعية العامة تؤيد تأجيل قرار تعيين سفير جديد لطالبان وميانمار لدى الأمم المتحدة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين تأجيل قرار بشأن طلبين إزاء اعتماد ممثلي مقعدي أفغانستان وميانمار، مما يعني أنه لن يُسمح لجماعة طالبان والمجلس العسكري في ميانمار بالمشاركة في أعمال المنظمة الدولية المؤلفة من 193 عضوا في الوقت الحالي.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وكانت جماعة طالبان والمجلس العسكري في ميانمار تقدما بطلبين لسحب أوراق اعتماد السفيرين اللذين عينتهما الحكومتان اللتان أطاحا بهما هذا العام، ولكن لجنة وثائق التفويض أجلت اتخاذ قرار بشأن اعتماد الممثلين الدائمين لكل من ميانمار وأفغانستان لدى المنظمة الدولية في نيويورك.

وأكدت سفيرة السويد للأمم المتحدة في نيويورك ورئيسة "لجنة وثائق التفويض" للتمثيل الدبلوماسي فيها، آنا كارين إنستروم، الأسبوع الماضي، أن اللجنة قررت إرجاء اتخاذ قرار بشأن طلبات تعيين سفيرين جديدين لكل من أفغانستان وميانمار لدى الأمم المتحدة.

وفي الوقت الحالي، ما زال سفراء كل من الحكومات السابقة في ميانمار وأفغانستان يمثلون بلديهما ويتحدثون باسمهما في اجتماعات الأمم المتحدة الرسمية، وآخر تلك الاجتماعات كان حول أفغانستان في مجلس الأمن في الشهر الماضي، إذ تحدث خلال الاجتماع سفير الحكومة الأفغانية التي أطيح بها، غلام إسحاق زاي.

وقبول الأمم المتحدة لجماعة طالبان أو المجلس العسكري في ميانمار سيكون خطوة نحو الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.

روابط ذات صلة

إرجاء قرار تعيين سفير أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة

طالبان تنتقد إرجاء قرار تعيين سفير أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة

طالبان: الأمم المتحدة تحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجمعية العامة تؤيد تأجيل قرار تعيين سفير جديد لطالبان وميانمار لدى الأمم المتحدة

رياح تصل للعاصفة.. مصر: عدم استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الخارجية الأردنية تعلن تعرض عدد من الطلبة الأردنيين لاعتداء في إسطنبول

رسول: سنضرب بيد من حديد من يحاول المساس بأمن العراقيين

الرئيس الجزائري يتعهد بمنح السلطة الفلسطينة 100مليون دولار

قيادي في حماس: اعتداءات الاحتلال على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع