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الهند تعلن بدء تسلّم منظومة الصواريخ الروسية اس-400

الهند تعلن بدء تسلّم منظومة الصواريخ الروسية اس-400
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الهندي الإثنين أن روسيا بدأت تسليم بلاده منظومة صواريخ أرض-جو الروسية اس-400 التي لوّحت الولايات بفرض عقوبات على خلفيتها.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل".

وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في الهند.

وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24": "إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفق ما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ويتوقع أن يبحث بوتين ومودي مبادرات كبرى تهدف إلى تطوير الشراكة الروسية الهندية، التي قال بوتين سابقا إنها تجلب فوائد متبادلة كبيرة لكل من روسيا والهند.

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