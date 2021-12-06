الهند تعلن بدء تسلّم منظومة الصواريخ الروسية اس-400

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وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل".

وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في الهند.

وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24": "إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفق ما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ويتوقع أن يبحث بوتين ومودي مبادرات كبرى تهدف إلى تطوير الشراكة الروسية الهندية، التي قال بوتين سابقا إنها تجلب فوائد متبادلة كبيرة لكل من روسيا والهند.