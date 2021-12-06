حركة أمل  الصمت على إرهاب الصهيوني وصمة عار على جبين الإنسانية

العالم-لبنان

و جاء في بيان المكتب السياسي لحركة أمل اليوم الاثنين: "مرة جديدة سجل الكيان الصهيوني إضافة همجية إلى سجله الوحشي والعنصري باغتيال الشاب الفلسطيني محمد يونس في حق الشعب الفلسطيني".

وطالب المكتب السياسي للحركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية إزاء إرهاب الدولة الذي يمارسه العدو الصهيوني، ويعتبر أن هذا الصمت وصمة عار على جبين الإنسانية يجب عدم السكوت عليها.

وجدد المكتب السياسي لحركة أمل المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم، رافضا أي امكانية لاحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع.

واعتبر أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف, وأكد أن الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.