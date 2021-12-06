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موسكو لاتتوقع تحقيق أي اختراق في المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن

موسكو لاتتوقع تحقيق أي اختراق في المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين الإثنين، عشية محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، أن موسكو لا تتوقّع تحقيق "أي اختراق"، في خضم تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالات أنباء روسية إنه "من الصعوبة بمكان أن نتوقّع أن تحقق المحادثات أي اختراق".

وفي خضم توتر متصاعد بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأميركيين روسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا، يعقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اجتماعا عبر الفيديو غدا الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أمس الأحد إن "الزعيمين سيبحثان حزمة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، والاستقرار الاستراتيجي والإنترنت وقضايا إقليمية".

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