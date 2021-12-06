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لبنان..

الموسوي: شعبنا لن يتخلّى عن المقاومة

الموسوي: شعبنا لن يتخلّى عن المقاومة
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي إلى "سعي أميركا وحلفائها لتغيير الأكثرية النيابية في لبنان، وهم يراهنون على سوء الوضع الاقتصادي، هذه الورقة الأخيرة التي يسعون لها، ولكن نحن نراهن على الوعي الكبير لدى شعبنا  الذي قدَّم الشهداء والجرحى  لكي يحافظ على وجوده وكرامته، وهو لن يتخلى عن المقاومة في هذه المرحلة الصعبة.

لعالم-لبنان

وخلال لقاء سياسي في بلدة النبي شيت شرق لبنان اليوم الاثنين ، أوضح النائب الموسوي أنَّ هناك استنسابية لدى القضاء في التحقيق بانفجار المرفأ، وهناك ارتيابٌ كبيرٌ لدى العديد من اللبنانيين تجاه عمل القضاء.

واعتبر أنَّ المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة صعبة، ولا يوجد شيء من الأمل الإيجابي للتوصل إلى حل، لأن الأميركي يضع بعض الشروط المستحيلة مثل ورقة الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها.

وعن الوضع الاقليمي والعلاقات بين الدول وسورية، لفت الموسوي إلى وجود "تغيير في مواقف الدول وأنَّهم يسعون إلى تحسين العلاقات العربية والسورية ومنهم السعودية.

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