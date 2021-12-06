الموسوي: شعبنا لن يتخلّى عن المقاومة

لعالم-لبنان

وخلال لقاء سياسي في بلدة النبي شيت شرق لبنان اليوم الاثنين ، أوضح النائب الموسوي أنَّ هناك استنسابية لدى القضاء في التحقيق بانفجار المرفأ، وهناك ارتيابٌ كبيرٌ لدى العديد من اللبنانيين تجاه عمل القضاء.

واعتبر أنَّ المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة صعبة، ولا يوجد شيء من الأمل الإيجابي للتوصل إلى حل، لأن الأميركي يضع بعض الشروط المستحيلة مثل ورقة الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها.

وعن الوضع الاقليمي والعلاقات بين الدول وسورية، لفت الموسوي إلى وجود "تغيير في مواقف الدول وأنَّهم يسعون إلى تحسين العلاقات العربية والسورية ومنهم السعودية.