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أ ف ب:مسؤول أميركي كبير يعلن استعداد واشنطن "للاستجابة" لطلبات زيادة وجودها العسكري بأوروبا الشرقية على خلفية تهديدات تتعرض لها أوكرانيا

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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