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مراسل العالم: ناشطون سعوديون يتحدثون عن اصوات انفجارات متعددة في الرياض

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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مصادر: سماع دوي انفجارات تهز الرياض وتوقف الحركة الجوية فيها

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