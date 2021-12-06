الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم نقلا عن مواقع رصد الملاحة الجوية: توقف الحركة الجوية في مطار الرياض وعدد من الطائرات عالقة في الأجواء بعد انفجارات متعددة

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتهام 20 شخصا بالتخطيط لقتل رئيس مدغشقر

احتواء حريق خط نقل الغاز في طهران

بوتين لمودي: الهند قوة عظمى ذات شعب صديق

محكمة كويتية تغرّم رئيس تحرير جريدة بتهمة الإساءة للمراجع الشيعية

المقداد وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

ما هي ابرز مستجدات الحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي؟