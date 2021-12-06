بالفيديو/ سماع دوي انفجارات تهز الرياض وتوقف الحركة الجوية فيها

العالم- السعودية

واضاف مراسلنا نقلا عن مواقع رصد الملاحة الجوية ان الحركة الجوية توقفت في مطار الرياض وعلقت عدد من الطائرات في الأجواء بعد انفجارات متعددة.

واوضح ان مصادر يمنية تتحدث عن تنفيذ عملية صاروخية واسعة استهدفت مناطق عسكرية عدة بالعمق السعودي ردا على قصف صنعاء.

انفجارات الرياض

هذا واقر تحالف العدوان السعودي وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بوصول صاروخ باليستي يمني الى الرياض زاعما اعتراضها.

وادعى تحالف العدوان اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة الرياض.

انفجارات الرياض

وقال التحالف إن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض".