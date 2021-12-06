الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر:

بالفيديو/ سماع دوي انفجارات تهز الرياض وتوقف الحركة الجوية فيها

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم نقلا عن ناشطين سعوديين عن سماع اصوات انفجارات متعددة في الرياض.

العالم- السعودية

واضاف مراسلنا نقلا عن مواقع رصد الملاحة الجوية ان الحركة الجوية توقفت في مطار الرياض وعلقت عدد من الطائرات في الأجواء بعد انفجارات متعددة.

واوضح ان مصادر يمنية تتحدث عن تنفيذ عملية صاروخية واسعة استهدفت مناطق عسكرية عدة بالعمق السعودي ردا على قصف صنعاء.

انفجارات الرياض

هذا واقر تحالف العدوان السعودي وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بوصول صاروخ باليستي يمني الى الرياض زاعما اعتراضها.

وادعى تحالف العدوان اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة الرياض.

انفجارات الرياض

وقال التحالف إن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض".

روابط ذات صلة

طهران تفند مزاعم الرياض بقصف مقر إيراني في صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اتهام 20 شخصا بالتخطيط لقتل رئيس مدغشقر

احتواء حريق خط نقل الغاز في طهران

بوتين لمودي: الهند قوة عظمى ذات شعب صديق

محكمة كويتية تغرّم رئيس تحرير جريدة بتهمة الإساءة للمراجع الشيعية

المقداد وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

ما هي ابرز مستجدات الحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي؟