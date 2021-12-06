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مراسل العالم نقلا عن مواقع رصد الملاحة الجوية: توقف الحركة الجوية في مطار الرياض وعدد من الطائرات عالقة في الأجواء بعد انفجارات متعددة

الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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