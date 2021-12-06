المقداد وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

العالم - سوريا

وأكد الجانبان خلال لقاء في طهران اليوم ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الذي من شأنه أن يفشل كل المخططات الرامية إلى تقسيم المنطقة وتجزئتها خدمة للمشروع الصهيوأمريكي.

كما بحث الجانبان التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأكد المقداد أهمية دور البرلمانات في الدفاع عن حقوق الشعوب التي تعاني الاحتلال والإرهاب والحصار الاقتصادي مستعرضاً آخر التطورات الميدانية والسياسية في سوريا.

من جانبه شدد قاليباف على حرص مجلس الشورى الإسلامي على تطوير العلاقات مع سوريا وتوفير الدعم البرلماني المطلوب في هذا الصدد ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري وسفير سوريا في طهران شفيق ديوب و عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص و توفيق أبو غالون من السفارة السورية في طهران ورؤى شربجي من مكتب وزير الخارجية.

ومن الجانب الإيراني جلال زاده رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي وعباس كلرو نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية وعدد من أعضاء المجلس وبعض كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية.