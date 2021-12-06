ولي العهد السعودي يصل إلى عُمان

العالم- السعودية

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن وصول محمد بن سلمان إلى عُمان وذكرت أن سلطان البلاد كان باستقباله.

ويبدأ ولي العهد السعودي جولة خليجية من المفترض أن تشمل قطر التي سيزورها لأول مرة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

وهذه الزيارة التي تستغرق يومين سيتم خلالها بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر دبلوماسية أن ولي العهد السعودي يستهل جولته الخليجية "وهي الأولى له بعد القمة التي عقدت في مدينة العلا (غربي السعودية) في يناير الماضي بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت".

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود استبق زيارة ولي العهد بإرسال رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول مجلس التعاون أمس الأحد نقلها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.