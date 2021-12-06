الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير روسي: منشأ "أوميكرون" ربما يعود إلى صيادي الحيوانات البرية في جنوب إفريقيا

خبير روسي: منشأ
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

ربما أخطأ العلماء في تحديد أول شخص أصابه متحور "أوميكرون". أعلن ذلك رئيس المركز العلمي الروسي للتشخيص والبحوث، أندريه إيسايف.

العالم _ منوعات

وقال:" يعتقد الكثيرون الآن أن متحور "أوميكرون" تطوّر لدى شخص مصاب بمرض الإيدز لم يمتلك مناعة قوية. لكن ليست هناك أدلة واضحة على ذلك".

وافترض العالم الروسي أن منشأ "أوميكرون" يعود إلى صيادي الحيوانات البرية أو العاملين في المحميات بجنوب إفريقيا والذين يتواصلون باستمرار مع الحيوانات البرية.

وأضح قائلا:" نحن نعلم أن الثدييات، بما في ذلك القطط الكبيرة، وأنواع مختلفة من الغزلان، والمنك، تصاب دوما بفيروس كورونا. والناس في جنوب إفريقيا، على اتصال وثيق بالبرية. أما CoViD-19 فيتطور كذلك ضمن مجموعات من الثدييات الكبيرة، إذ أن انتقالات الفيروس من نوع إلى آخر من الثديات التي ينتمي البشر إليها كذلك هي التي تسبب تغيرات أكثر وضوحا في تركيبات البروتين، وتشكل تنوعا وراثيا".

وافترض الخبير الروسي أن مصابا رقم صفر بمتحور "أوميكرون" ربما تم تحديده بشكل خاطئ. وهو ليس ضمن أشخاص مصابين بمرض الإيدز، كما قيل، بل ضمن الذين يتواصلون دائما مع الحيوانات البرية، بمن فيهم الصيادون والعاملون في المحميات العديدة في جنوب إفريقيا أو شخص آخر يذهب إلى السافانا.

روابط ذات صلة

عناصر تكفيرية تفجر الأضرحة الدينية في حيس بالحديدة

"أوميكرون" بات السلالة السائدة في جنوب إفريقيا

مناورة عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في وادي عربة والنقب

تطعيم 70 بالمئة من سكان أفريقيا للتغلب على أوميكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. بايكونور تستعد لإطلاق المركبة الروسية المأهولة إلى الفضاء

القوات الإثيوبية تستعيد السيطرة على بلدتين استراتيجيتين

شاهد.. السودان تنتفض ضد العسكر

العلماء يكتشفون النظام الغذائي لبناة نصب ستونهنج

غداً بدء عملية التسوية في البوكمال السورية

استشهاد وإصابة 10 مدنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة