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ترامب: بايدن سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ

ترامب: بايدن سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن "سيُصبح أسوأ رئيس في التاريخ"، محذرا من أنه يقود البلاد إلى نقطة لن تستطيع أن تعود منها.

العالم ـ الأميركيتان

وحذر ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" من أن التحول الصارم للرئيس الحالي، والحزب الديمقراطي نحو ما أطلق عليه "الحكم اليساري المتطرف والشعبوي" قد يقود الولايات المتحدة إلى "مرحلة لن يستطيع فيها المسؤولون المنتخبون في المستقبل تصحيح المسار".

وأضاف ترامب: "كان الرئيس أوباما مثيرا للخلافات للغاية، لكن إدارة بايدن أسوأ بكثير، لقد لاحظت اليوم الذي قال فيه أوباما: هذا خطير للغاية".

وقال: "هذا البلد لديه إمكانات هائلة لن نتنازل عنها، قد نصل إلى نقطة لا يمكن للبلاد أن تعود منها، لكننا لن نسمح أبدا بالوصول إلى تلك النقطة".

ويرى الرئيس الأمريكي السابق، أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت.

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