عبد اللهيان: من المتوقع أن تأتي الأطراف المتنازعة إلى فيينا بمقترحات وردود محددة

العالم - ايران

وكتب عبد اللهيان الليلة (الإثنين) في منشور على إنستغرام حول محادثات فيينا: "يجب أن يكون الاتفاق شاملاً حتى يشعر الناس بالنتائج بشكل ملموس".

وأضاف: "نحن جادون في التوصل إلى اتفاق جيد". يجب أن تكون الاتفاقية شاملة حتى يشعر الناس بالنتائج بطريقة ملموسة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن ما قدمه الوفد الإيراني كنص مكتوب هو تماما في إطار الاتفاق النووي ولا يوجد فيه ما هو أبعد من الاتفاق ولا توجد مطالب خارجة عن الاتفاق في النص.

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: "لقد أخبرت السيد بوريل صراحة أن خبر تخصيب إيران بنسبة 90٪ كذبة".

وكتب: "من المتوقع في استمرار المفاوضات أن تأتي الأطراف المتنازعة إلى فيينا بمقترحات وردود محددة ، بما في ذلك الغاء الحظر ، وستتوقف لعبة اللوم". في هذه الحالة صفقة جيدة متاحة. سنتبع طريق الدبلوماسية والتفاوض في فيينا في إطار منطق التفاوض والتفاهم.

وصرح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم: "خلال المحادثات ، حاولت بعض وسائل الإعلام وجماعات الضغط الإيحاء بأن جمهورية إيران الإسلامية بدأت تخصيب بنسبة 90٪ بالتزامن مع المفاوضات . في مكالمة لي صباح الجمعة ، أثار السيد جوزيف بوريل هذه القضية والقلق ، وقلت له بصراحة أن هذا مجرد تاليب للاجواء . وتواصل جمهورية إيران الإسلامية ، في نفس الإطار الذي أعلنته بوضوح وفي إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، مناقشتها لتخصيب 20٪ وأكثر ، وبالنسبة للتخصيب بنسبة 90٪ ، فإننا لا نؤيد ذلك وهو مجرد افتراء محض .

وقال أمير عبد اللهيان: "كنا حاضرين على طاولة المفاوضات بجدية وبحسن نية ، ولن نسعى إلى" خطة ثانية "في نفس وقت المفاوضات". نحن ننتظر ونحاول تحقيق التقدم الذي يتوقعه الشعب من خلال مفاوضات قوية ومتينة من أجل الغاء الحظر .