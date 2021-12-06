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واشنطن تعلن استعدادها 'للاستجابة' لطلبات زيادة وجودها العسكري بأوروبا الشرقية

واشنطن تعلن استعدادها 'للاستجابة' لطلبات زيادة وجودها العسكري بأوروبا الشرقية
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة "للاستجابة" لطلبات محتملة بزيادة وجودها العسكري في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

العالم ـ الأميركيتان

وحسبما أفادت وكالة فرانس برس، اوضح هذا المصدر "في حال تحرك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيحصل طلب من حلفائنا" في أوروبا الشرقية "لإرسال مزيد من القوات والقدرات (..) والولايات المتحدة ستستجيب لذلك".

وفي خضم توتر متصاعد بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأميركيين روسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا، يعقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اجتماعا عبر الفيديو غدا الثلاثاء.

وأعلن الكرملين عشية المحادثات المرتقبة، أن موسكو لا تتوقّع تحقيق "أي اختراق"، في خضم تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

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